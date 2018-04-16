Радимов: "Борьба за путевки в Лигу Чемпионов обещает быть очень интересной"

Теги спартак москвалокомотив москвацска москвазенит санкт-петербургкраснодарвладислав радимов

Радимов: "Борьба за путевки в Лигу Чемпионов обещает быть очень интересной"Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о борьбе между клубами РФПЛ за места в зоне Лиге Чемпионов.

"Поражение "Спартака" обострило борьбу, не скажу, что за чемпионство, поскольку у нас без пяти минут чемпион - "Локомотив", но за вторую-третью путевку в Лиге Чемпионов - точно... То же самое можно сказать и о ничьей ЦСКА в Уфе... Плюс "Краснодар" выигрывает, не отстает "Зенит". Эти четыре команды будут вести борьбу за путевки в Лигу Чемпионов. Эта борьба обещает быть очень интересной. И сейчас мы понимаем, что каждая команда может проиграть каждой", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, апелляция по Смолову будет рассмотрена во вторник. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
Полная таблица

топ-5 тегов