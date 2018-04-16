Радимов: "Борьба за путевки в Лигу Чемпионов обещает быть очень интересной"
Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о борьбе между клубами РФПЛ за места в зоне Лиге Чемпионов.
"Поражение "Спартака" обострило борьбу, не скажу, что за чемпионство, поскольку у нас без пяти минут чемпион - "Локомотив", но за вторую-третью путевку в Лиге Чемпионов - точно... То же самое можно сказать и о ничьей ЦСКА в Уфе... Плюс "Краснодар" выигрывает, не отстает "Зенит". Эти четыре команды будут вести борьбу за путевки в Лигу Чемпионов. Эта борьба обещает быть очень интересной. И сейчас мы понимаем, что каждая команда может проиграть каждой", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.
Напомним, апелляция по Смолову будет рассмотрена во вторник. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|5
|ЦСКА Москва
|25
|45
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Динамо Москва
|25
|30
|11
|Ахмат
|25
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|25
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13