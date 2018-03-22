Радимов: "Бразильцы сильнее индивидуально, против этого мы должны поставить коллективную игру"

Теги россиябразилиявладислав радимов

Радимов: "Бразильцы сильнее индивидуально, против этого мы должны поставить коллективную игру"Известный в прошлом футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Бразилии.

"Думаю, Бразилия окажет огромное сопротивление и огромную мощь. Каждый из бразильцев хочет поучаствовать в Мундиале и выходить в стартовом составе своей национальной команды... Ни для кого не секрет, что индивидуально бразильцы сильнее наших футболистов. Против этого мы должны поставить коллективную игру", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, бразильцы уже определились со стартовым составом на завтрашний матч. | soccernews.ru

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