Радимов: "Чемпионат Мира в России не заслуживал такого финала"

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о финалистах Чемпионата Мира, который принимает Россия.

"Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте. Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал ЧМ-2018. Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты", - написал бывший футболист в своем твиттере.

Напомним, сборная Хорватии бурно отпраздновала выход в финал ЧМ. | soccernews.ru