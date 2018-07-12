Радимов: "Чемпионат Мира в России не заслуживал такого финала"

Теги хорватияанглиявладислав радимов

Радимов: "Чемпионат Мира в России не заслуживал такого финала"Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался о финалистах Чемпионата Мира, который принимает Россия.

"Сборная Англии, забив мяч и уйдя в оборону, проиграла сама себе. Трусость убивает в спорте. Ну все что угодно, но не такого финала заслуживал ЧМ-2018. Ну какая Хорватия в финале? Сдавайте билеты", - написал бывший футболист в своем твиттере.

Напомним,  сборная Хорватии бурно отпраздновала выход в финал ЧМ. | soccernews.ru

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