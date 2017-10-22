Радимов: "ЦСКА и "Зенит" - две равные команды"

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Радимов: "ЦСКА и "Зенит" - две равные команды"Координатор футбольных команд питерского "Зенита" Владислав Радимов высказался о предстоящем центральном матче 14-го тура РФПЛ между "сине-бело-голубыми" и московским ЦСКА.

"В матче ЦСКА - "Зенит", конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Все-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил "Зенит". Однако легким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у "Зенита" уже на протяжении восьми встреч... По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА - тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды", - цитирует Радимова чемпионат.com.

Не пропустите превью к сегодняшнему матчу. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 14 29
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 13 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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