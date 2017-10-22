Радимов: "ЦСКА и "Зенит" - две равные команды"

Координатор футбольных команд питерского "Зенита" Владислав Радимов высказался о предстоящем центральном матче 14-го тура РФПЛ между "сине-бело-голубыми" и московским ЦСКА.

"В матче ЦСКА - "Зенит", конечно же, хочется увидеть красивой игры, чтобы были голы. Все-таки встречаются два лидера отечественного футбола. Естественно, мне хочется, чтобы победил "Зенит". Однако легким этот матч для гостей точно не будет, пусть ЦСКА и не может выиграть у "Зенита" уже на протяжении восьми встреч... По составу "Зенит" назвать фаворитом нельзя. У ЦСКА - тоже хороший набор игроков, много футболистов сборной России. Это две равные команды", - цитирует Радимова чемпионат.com.

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