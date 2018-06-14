Радимов дал прогноз на матч открытия ЧМ-2018

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на игру против Саудовской Аравии.

"Жду победы сборной России, потому что мы играем дома, наша команда сильнее саудовцев, и как любой российский фанат я за нее болею и в нее верю. От самого турнира жду огромного праздника, хочу им наслаждаться, и пусть выиграет сильнейший.

Точный счет? 2:0 Россия победит. Один из голов забьет Смолов" - приводят слова Радимова российские СМИ.

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