Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"

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Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что думает о чемпионской гонке в РПЛ.

По мнение футболиста, "Зенит" станет победителем чемпионата.

"Думаю, вторым станет "Локомотив". Железнодорожники по сравнению с прошлым годом усилились, они уверены в себе и тоже мощно проводят весеннюю часть чемпионата. А третье место я отдаю "Спартаку", потому что у красно-белых самый легкий календарь на финишной прямой", - сказал Радимов. 

"Зенит" с 57 баллами на данный момент занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" набрал 49 очков, "Краснодар" имеет в активе 46 баллов, а "Спартак" - 40.

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