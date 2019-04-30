Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что думает о чемпионской гонке в РПЛ.
По мнение футболиста, "Зенит" станет победителем чемпионата.
"Думаю, вторым станет "Локомотив". Железнодорожники по сравнению с прошлым годом усилились, они уверены в себе и тоже мощно проводят весеннюю часть чемпионата. А третье место я отдаю "Спартаку", потому что у красно-белых самый легкий календарь на финишной прямой", - сказал Радимов.
"Зенит" с 57 баллами на данный момент занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" набрал 49 очков, "Краснодар" имеет в активе 46 баллов, а "Спартак" - 40.
Не пропустите: Фанатов "Урала" избили после матча РПЛ с "Уфой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
-
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
-
Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"
-
"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют
-
"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в матче 26-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
Спортивный директор "Интера" определился с главным тренером на следующий сезон
-
"Фиорентина" - "Сассуоло" - 0:1 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
-
Тренер "Аякса": "Прежде всего нужно уважать соперника, это наш принцип"
-
Радимов: "Думаю, вторым в РПЛ станет "Локомотив", а третьим - "Спартак"
-
"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча 34-го тура Примеры)
-
"Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро
-
"Бетис" и "Эспаньол" закончили результативной ничьей в матче 34-го тура Примеры (видео голов)
-
"Сассуоло" на выезде минимально обыграл "Фиорентину" в матче Серии А (видео гола)
-
Кафельников: "Большинство болельщиков хотят возвращения Массимо Карреры"
-
В Бразилии заблокирована часть имущества Неймара из-за неуплаты налогов
-
Клопп: "Когда играешь против "Барселоны", ты точно не фаворит"
-
Ханни: "Кононов - часть нашей команды, мы бьемся за него"
-
Ванда Нара: "Мауро моложе Спаллетти, он останется на 150 лет в команде"
-
Игроки "Спартака" отказались от общения с прессой после матча с "Рубином"
-
"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (видеообзор матча 34-го тура Серии А)
-
Тухель: "Неймар ненавидит проигрывать"
-
Жиго: "У меня травма колена - проблемы с мениском"
-
Агент Бэйла: "Он очень предан своему клубу, на 100 процентов"
-
Кононов: "У нас были хорошие моменты, где-то 50 на 50 игра была"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16