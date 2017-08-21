Радимов: "Дзюбе проблематично попасть в стартовый состав "Зенита"

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Радимов: "Дзюбе проблематично попасть в стартовый состав "Зенита"Координатор футбольных команд питерского "Зенита" Владисав Радимов высказался о ситуации с форвардом команды Артемом Дзюбой.

"В ситуации с Дзюбой есть два варианта - либо бороться за место в составе, ждать своего часа и работать на тренировках, либо разговаривать с руководством и просить, чтобы его отпустили. Как руководство клуба и Манчини решат вопрос, мне сложно сказать. Но Дзюбе только самому принимать решение, а больше никто ему в этой ситуации не поможет. То, что попасть в стартовый состав проблематично, вещь очевидная", - цитирует Радимова чемпионат.com.

Напомним, волейболист Спиридонов сообщил, что Дзюба перейдет в "Локомотив". | soccernews.ru

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