Радимов готов заключить пари насчёт результативности Кокорина

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов уверен, что нападающий Александр Кокорин будет забивать много голов в весенней части сезона.

"Давайте я так скажу: я видел две игры - товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит "Зенит" и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнёт играть.

Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьёт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его", - сказал Радимов.

Напомним, что в последний раз 28-летний нападающий выходил на поле 7 октября 2018 года. Затем Кокорин был арестован и провёл за решёткой более 11 месяцев.

Не пропустите: Семак сделал заявление о физической форме. | http://soccernews.ru