Радимов: "Когда "Зенит" побеждает в России, соперники начинают ныть"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов выразил недоумение по поводу недовольства других клубов РПЛ победами "сине-бело-голубых" на внутренней арене.

"Когда "Зенит" побеждает в России, соперники начинают ныть: "Слабый ЦСКА, слабый "Спартак". А кто просит "Спартак" такое творить и между собой драться прямо на поле? Я в хороших отношениях с Женей Кафельниковым - он перестал ходить на стадион, потому что ему не нравится то, что происходит. Так вы сначала в своём королевстве определитесь, а я только за, чтобы "Спартак" был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет", - сказал Радимов.

Напомним, что "Зенит" является действующим чемпионом России. В текущем сезоне питерцы уверенно лидируют в РПЛ по итогам 19 туров.

"Спартак", в свою очередь, ушёл на зимний перерыв на десятом месте в национальном первенстве. В прошлом сезоне "красно-белые" финишировали пятыми.

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