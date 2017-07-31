Радимов: "Кокорин должен играть еще сильнее"

Тренер питерского "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина.

"Лучший игрок матча с "Тосно"? Кокорин. Я думаю, Кокорин не изменился, а стал самим собой! Считаю, Саша должен играть еще сильнее", - приводит слова 41-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Фурсенко высказался об игре Кокорина. | soccernews.ru