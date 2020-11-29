Радимов: "Кокорин не вписывается совершенно в игру "Спартака"

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов раскритиковал "Спартак" перед матчем 16-го тура РПЛ с "Ротором".



"У "Спартака" нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, а как атаковать - не знают.

Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру "Спартака". Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую вижу, - нет поставленной игры в атаке. Если вспомнить "Спартак", в котором играли Мостовой и Шалимов при Бескове, при Романцеве - Тихонов, Титов и Аленичев, была поставленная, красивая игра. Да ещё и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Соболева?" - передает слова Радимова "Р-Спорт".

Матч "Спартак" - "Ротор" состоится сегодня, 29 ноября. Начало - в 19:00 (мск).

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