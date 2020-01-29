Радимов: "Кокорину пришлось бы тяжело в "Зените" при Дзюбе, Азмуне, Дриусси"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, который не отправился на сбор с клубом и, скорее всего, продолжит выступать со второй командой клуба

"В "Сочи", на Кокорина конкретная ставка. В "Зените" при Дзюбе, Азмуне, Дриусси пришлось бы тяжелее.

Проблема в том, что у "Зенита" весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так - недельный цикл", - сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Однако позже стало известно, что футболист отказывается переходить в сочинский клуб и, вероятно, продолжит выступать во второй команде "Зенита".

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