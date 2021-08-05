Радимов: "Может, Федун и Зарема болеют за "Зенит" или ЦСКА?"

Фото инстаграм Владислава Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов отреагировал на события, происходящие в московском "Спартаке".

"Красно-белые" начали сезон с двух поражений в трёх матчах, а руководство клуба за несколько дней покинули директор по развитию и коммуникациям Антон Фетисов и спортивный директор Дмитрий Попов.

Оба функционера активно критиковались Заремой Салиховой, гражданской женой владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"А может быть, что Федун и Зарема болеют за "Зенит" или ЦСКА? Иного объяснения происходящему в "Спартаке" найти невозможно! Уже дочь семейства даёт советы по игре! Мне искренне жаль наш чемпионат - соперничество со "Спартаком" всегда добавляло интриги! В этом сезоне про вас можно забыть!" - написал Радимов в своём твиттере.

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