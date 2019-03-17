Радимов напомнил Глушакову о споре перед матчем "Спартак" - "Зенит"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов напомнил полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову о заключенном между ними споре.

"Заключили с Глушаковым новое пари. "Спартак" - "Зенит" и "Зенит" - "Спартак" по системе еврокубков! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он - с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! - написал ранее Радимов в Твиттере, а теперь опубликовал в сторис инстаграмма фотографию ведра с раками.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня, 17 марта, в Москве, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что в первом круге команды сыграли вничью в Санкт-Петербурге со счетом 0:0.

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