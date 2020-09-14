Радимов назвал дебют Кокорина неудачным

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал дебют форварда "Спартака" Александра Кокорина в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).

Кокорин вышел на поле во втором тайме, однако не отметился результативными действиями.

"Кокорин вышел после травмы, надо подождать, посмотреть немного, дать время и только тогда можно будет что-то говорить.

Как оценю его дебют? Если ты проиграл в дерби с ЦСКА, то, конечно этот дебют можно назвать неудачным", - цитирует Радимова Sport24.

29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Футболист пропустил больше месяца из-за травмы.

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