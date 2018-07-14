Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов назвал двух главных претендентов на звание лучшего игрока ЧМ-2018.

"Лучшим игроком должен быть признан тот, чья команда станет чемпионом мира - либо Килиан Мбаппе, либо Лука Модрич. За француза говорят скорость и нацеленность на атаку. Причём он ещё очень молод, поэтому будет только прогрессировать. Уверен, что будущее мирового футбола за ним. Что касается Модрича, то он своей игрой в последние годы в составе мадридского "Реала" уже всем всё доказал. Хорват выиграл на клубном уровне практически все возможные трофеи. Было бы замечательно, если бы он ещё стал и чемпионом мира" - сказал Радимов.

Напомним, что Хорватия и Франция сразятся за Кубок мира в воскресенье в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: Ракитич оценил шансы Модрича выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru