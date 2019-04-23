Радимов: "Не думаю, что "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита"
Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в эфире "Матч ТВ" заявил, что у первой команды клуба не возникнет проблем во встрече 25-го тура РПЛ с "Динамо".
"На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за "неплохо играют" очков не дают. И я не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" на "Газпром Арене". Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге "Динамо" и "Крылья" должно быть легче, чем "Краснодар" на выезде", - сказал Радимов.
Матч "Зенит" - "Динамо" состоится завтра, 24 апреля, в Петербурге. Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Урал
|24
|30
|11
|Рубин
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13