Радимов: "Не думаю, что "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита"

Теги динамо москвавладислав радимовзенит санкт-петербург

Радимов: "Не думаю, что "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита"

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в эфире "Матч ТВ" заявил, что у первой команды клуба не возникнет проблем во встрече 25-го тура РПЛ с "Динамо".  

"На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за "неплохо играют" очков не дают. И я не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" на "Газпром Арене". Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге "Динамо" и "Крылья" должно быть легче, чем "Краснодар" на выезде", - сказал Радимов.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится завтра, 24 апреля, в Петербурге. Начало - в 22:00 (мск).

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