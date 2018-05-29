Радимов: "Не хочу думать, что у Семака не получится в "Зените"

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов прокомментировал назначение главного тренера "Уфы" Сергея Семака наставником питерского "Зенита".

"Не удивлен. Давно знал, что он - один из кандидатов. У Семака есть абсолютно все качества для того, чтобы справиться. Рановато? В Германии люди в 35 лет начинают тренировать клубы хорошего уровня. Манчини занимает пятое место. Куда хуже? Но мы же не можем сказать, что итальянец - плохой тренер.

Все будут судить по результату. У нас все время обещают дать время, а получается по-другому. Но Сергей Богданович пришел в топ-клуб. Не хочу думать, что у него не получится. Понятно, что цель - Лига Чемпионов как минимум", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Газзаев считает, что "Зенит" принял правильное решение. | soccernews.ru