Радимов: "Не сомневаюсь, что в матче "Спартак" - "Зенит" будет много голов"

Координатор футбольных команд питерского "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 18-го тура Премьер-Лиги, в котором московский "Спартак" сыграет против его команды.

"Зрителей сегодня ждет отличная открытая игра с множеством моментов и голов. Если кто-то видел матч "Спартака" с "Краснодаром", то примерно то же самое будет нас ожидать и сегодня. Это игра на три результата, и может произойти что угодно. Но в том, что будет большое количество голов, я не сомневаюсь", - цитирует Радимова чемпионат.com.

Напомним, Бышовец сделал прогноз на матч "Спартак" - "Зенит". | soccernews.ru