Радимов: "Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"?"
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов вновь высказался об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле.
На этот раз Радимов оценил игру футболиста в матче Лиги Европы против "Браги", который завершился поражением "Спартака" со счетом 1:0.
"Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"? Ждем Самару и... "Зенит" добавит! А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждем! Там и дадим оценку", - сказал Радимов.
Отметим, что 25 августа "Спартак" ждет выезд к "Крыльям Советов", а 1 сентября "красно-белые" примут "Зенит".
Читайте также: Радимов оценил игру новичков "Спартака" Шюррле и Тиля. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2