Радимов: "Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"?"

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Радимов: "Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"?"

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов вновь высказался об игре новичка "Спартака" Андре Шюррле.

На этот раз Радимов оценил игру футболиста в матче Лиги Европы против "Браги", который завершился поражением "Спартака" со счетом 1:0.

"Ну что, Шюррле ближе к Маркизио после "Браги"? Ждем Самару и... "Зенит" добавит! А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждем! Там и дадим оценку", - сказал Радимов.

Отметим, что 25 августа "Спартак" ждет выезд к "Крыльям Советов", а 1 сентября "красно-белые" примут "Зенит".

Читайте также: Радимов оценил игру новичков "Спартака" Шюррле и Тиля. | http://soccernews.ru
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