Радимов о сборной Египте: "Думаете, этот колхоз сборная России не обыграет?"

Известный в прошлом футболиста Владислав Радимов прокомментировал игру сборной Египта в товарищеском матче против команды Бельгии, который в эти минуты проходит в Брюсселе.

Так, в своем твиттере бывший игрок написал: "Бельгия - Египет 2:0 на 38-й минуте. И мы этот колхоз не обыграем, думаете?".

Отметим, что за 20 минут до конца игры счет на табло в этой игре остается прежним.

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