Радимов - о Яремчуке: "Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?"
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов отреагировал на заявление форварда национальной команды Украины Романа Яремчука.
Напомним, что украинец выразил желание встретиться в финале Евро-2020 с российской сборной, которую он уже троллил ранее.
"Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?" - написал Радимов в твиттере.
Это чудо когда-нидь угомонится?как хоть оно выглядит то ? pic.twitter.com/Pl5qD3DZKf— Владислав Радимов (@radimov02) November 19, 2019
Сборные России и Украины не смогут встретиться в групповом этапе континентального первенства, а в плей-офф запретов на их матчи нет.
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|Арсенал Тула
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|11
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|Рубин
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|16
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|16
|13