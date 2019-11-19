Радимов - о Яремчуке: "Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?"

1 Теги россияукраинароман яремчуквладислав радимов

Радимов - о Яремчуке: "Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов отреагировал на заявление форварда национальной команды Украины Романа Яремчука.

Напомним, что украинец выразил желание встретиться в финале Евро-2020 с российской сборной, которую он уже троллил ранее.

"Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?" - написал Радимов в твиттере.

Сборные России и Украины не смогут встретиться в групповом этапе континентального первенства, а в плей-офф запретов на их матчи нет.

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