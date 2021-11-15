Радимов обратился к Карпину после поражения сборной России от Хорватии
Фото инстаграм Владислава Радимова
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поддержал действующего главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
"Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!" - написал Радимов в сторис своего инстаграма.
В воскресенье россияне на выезде проиграли Хорватии со счётом 0:1 в рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2022.
Исход встречи решил автогол, забитый защитником Фёдором Кудряшовым на 81-й минуте.
Из-за этого поражения сборная России потеряла первое место в отборочной группе и теперь вынуждена бороться за попадание на Чемпионат Мира через стыковые матчи.
Не пропустите: Джикия поддержал Кудряшова, забившего автогол в матче Хорватия - Россия. | http://soccernews.ru
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