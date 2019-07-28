Радимов обвинил Глушакова в поражении "Спартака" в матче с "Тамбовом"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что думает о поражении "Спартака" в матче с новичком РПЛ в рамках 3-го тура РПЛ (0:2).

"Боже, "Спартак" храни, дай ему силы. Денис Глушаков виноват во всем. Оле-ола", - написал Радимов в твиттере.

Напомним, что Глушаков покинул "Спартак" этим летом. На данный момент он выступает в составе грозненского "Ахмата".

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