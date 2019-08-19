Радимов оценил игру новичков "Спартака" Шюррле и Тиля

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался об игре новичков "Спартака" Андре Шюррле и Гуса Тиля.

"Спартак" - ЦСКА... По моему мнению, Маркизио был лучше Шюррле. А Педро Роша - превосходил классом Тиля", - написал Радимов в твиттере.

Шюррле успел провести за "Спартак" 5 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. На счету Тиля две голевые передачи в двух играх.

Напомним, что "Спартак" одолел ЦСКА в рамках 6-го тура РПЛ.

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