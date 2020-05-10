Радимов оценил перспективы Кокорина в Европе

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Радимов оценил перспективы Кокорина в Европе

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о будущем форварда "Сочи" Александра Кокорина в Европе.

"Саше просто должна попасться команда, играющая в быстрый вертикальный футбол.

"Аталанта", как вариант. Или "Лацио". Та же "Барса", условно говоря, ему не очень подходит. Понятно, что Кокорина не позовут в "Барселону", но по стилистике ему было бы там сложно.

Игрок уровня Кокорина должен быть наконечником, в "Барсе" же мяч до него доходил бы очень редко, поскольку каталонцы играют позиционную атаку. Кокорину же, согласитесь, необходимо пространств", - сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересованы три топ-клуба Италии.

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