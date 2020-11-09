Радимов оценил шансы "Спартака" на чемпионский титул

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил мнение, что "Спартак" не имеет шансов выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

"Думаю, бороться за чемпионство в этом сезоне будут "Зенит" и ЦСКА. А "Спартак" даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось. Посмотрите внимательно на игру "Спартака". Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант — длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки", - приводят слова Радимова российские СМИ.

После 14 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. Лидирует ЦСКА (31), второе место занимает "Зенит" (30).

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