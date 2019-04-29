Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"



Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказал свое мнение о ситуации с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным, над которыми проходит суд по обвинению в избиении трех человек.

"С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор. Очень хочу, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу. Да, парни набедокурили, сами это признают, но своё наказание уже понесли", - приводят слова Радимова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

С того времени обвиняемые содержатся под стражей в СИЗО "Бутырка".

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