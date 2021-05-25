Радимов отрицает участие в драке на вокзале
Фото инстаграм Владислава Радимова
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов заверил, что информация об его участии в драке не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что у тренера возник конфликт на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с пассажиром "Сапсана".
"Нет конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте", - сказал Радимов.
"Зенит-2" финишировал на втором месте в группе 2 ПФЛ.
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