Радимов отрицает участие в драке на вокзале

Фото инстаграм Владислава Радимова

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов заверил, что информация об его участии в драке не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что у тренера возник конфликт на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с пассажиром "Сапсана".

"Нет конечно, не было. Вообще ничего. Вы можете камеры проверить. Не выдумывайте", - сказал Радимов.

"Зенит-2" финишировал на втором месте в группе 2 ПФЛ.

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