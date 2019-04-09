Радимов: "Первый день суда над Кокориным/Мамаевым - это как шоу "за стеклом"

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Радимов: "Первый день суда над Кокориным/Мамаевым - это как шоу "за стеклом"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в твиттере рассказал, что думает об итогах заседания Пресненского суда в Москве по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Сегодня, 9 апреля, были опрошены три свидетеля: Карен Григорян, Екатерина Бобкова и Игорь Краснов.

"Первый день суда над Кокориным/Мамаевым - это как шоу "за стеклом"! Свидетели, адвокаты, прокурор... Такое ощущение, что это розыгрыш! И это будет длиться пару месяцев...Лучше бы закрытое слушание было. Пацаны, не знаю, что сказать, терпения, не сойдите с ума", - написал Радимов.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, их друг Александр Протасовицкий, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев уже полгода содержатся в СИЗО "Бутырка" из-за избиения Пака, генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.

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