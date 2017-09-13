Радимов: "Победа ЦСКА над "Бенфикой" - это сильно"

Координатор футбольных команд питерского "Зенита" Владислав Радимов высказался о победе московского ЦСКА в матче группового этапа Лиги Чемпионов над лиссабонской "Бенфикой".

"Думаю, немногие предрекали победу армейцам перед вчерашним матчем. С другой стороны, "Бенфика" сильно изменилась, это давало ЦСКА шанс. В репортаже перед игрой слышал, что португальцы лишились пятерых игроков стартового состава. Но это нисколько не принижает заслуг армейцев. Победа над "Бенфикой" в выездном матче - это сильно", - цитирует Радимова чемпионат.com.

Напомним, Симонян назвал победу ЦСКА абсолютно заслуженной. | soccernews.ru