Радимов подарил ушанку врачу сборной Испании

Владислав Радимов, который ранее выступал за "Сарагосу", подарил шапку-ушанку своему бывшему одноклубнику Оскару Селаде, работающим сейчас врачом сборной Испании.

"Красавец в ушанке с кокардой – мой старинный амиго Оскар Луис Селада! Мы сдружились ещё в "Сарагосе", играли вместе. Он был таким жестким полузащитником, что страх один – ломал противникам ноги направо и налево. А в начале двухтысячных решил начать их чинить.

Кто-то после окончания игровой карьеры становится дизайнером, кто-то – порнозвездой. Или водопроводчиком, получив при этом рыцарский титул. Ну, или просто мэром Тбилиси. Оскар же пошёл в медицину. И уже врачом сборной Испании стал дважды чемпионом Европы и чемпионом мира!", - написал Радимов в своем Instagram.

Фото: Радимов и Селада.

Не пропустите: Лунев, Кузяев и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России в матче с Испанией. | http://soccernews.ru