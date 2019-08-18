Радимов поддержал Семака, раскритиковавшего судей
Главный тренер клуба "Зенит-2" Владислав Радимов прокомментировал поведение наставника сине-бело-голубых Сергей Семака, который раскритиковал судей в матче 6-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).
Стоит отметить, что после инцидента Семак извинился за свое поведение.
"Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать, а это была ошибка! Граждане КДК, прошу учесть это, а также то, что футбол - это эмоции, и не всегда положительные! С уважением - всегда ваш Радимов!" - написал Радимов.
"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 баллов.
А еще: Семак прокомментировал ничью с "Ахматом" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Ростов
|6
|11
|5
|ЦСКА Москва
|5
|10
|6
|Рубин
|6
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2