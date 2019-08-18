Радимов поддержал Семака, раскритиковавшего судей

Главный тренер клуба "Зенит-2" Владислав Радимов прокомментировал поведение наставника сине-бело-голубых Сергей Семака, который раскритиковал судей в матче 6-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).



Стоит отметить, что после инцидента Семак извинился за свое поведение.



"Сэм, молодец! Ошибки надо уметь признавать, а это была ошибка! Граждане КДК, прошу учесть это, а также то, что футбол - это эмоции, и не всегда положительные! С уважением - всегда ваш Радимов!" - написал Радимов.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 баллов.

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