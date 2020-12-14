Радимов поддержал тренера "Сочи" после конфликта с Тедеско

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Радимов поддержал тренера "Сочи" после конфликта с Тедеско

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов встал на сторону тренера "Сочи" Дмитрия Бородина в конфликте с рулевым "Спартака" Доменико Тедеско.

Напомним, что специалисты поругались в перерыве субботнего матча. Немец утверждает, что ему было сказано, что Россия - не его страна и он может уехать.

Слова Бородина в адрес Тедеско могут интерпретировать как оскорбление, основанное на националистической почве. Дисквалификация за такое может достигать 10 игр.

В поддержку тренера "Сочи" Радимов запустил хэштэг "Я/Мы Бородин".

Не пропустите: Тедеско сделал заявление касательно инцидента в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
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