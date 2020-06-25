Радимов поделился мнением о матче "Сочи" - "Ростов"

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Радимов поделился мнением о матче "Сочи" - "Ростов"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался по поводу матча 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" (10:1).

Напомним, из-за шести заболевших коронавирусом футболистов "Ростова" команде пришлось уйти на карантин. "Сочи" отказался переносить встречу, поэтому дончанам пришлось выпустить молодежную команду.

"Надо знать всю предысторию. Почему, например, у "Зенита" или "Сочи" нет заболевших, а у "Ростова" есть? Может, кто-то не соблюдал режим самоизоляции? Каждый волен сам принимать решение. Играть надо было в полную силу, не спорю. Единственное, не следовало добивать мальчишек - стоило остановиться после четырех-шести мячей, но это уже другая история", - сказал тренер.

Ранее стало известно, что матч 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Ростов" перенесен из-за нескольких заболевших коронавирусом футболистом. 

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