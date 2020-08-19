Радимов поделился ожиданиями от между "Зенитом" и ЦСКА

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Радимов поделился ожиданиями от между "Зенитом" и ЦСКА

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, чего ждет от матча 3-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА.

Встреча команд состоится сегодня, 19 августа, на "Газпром Арене". Начало - в 20:00 (мск).

"Если ЦСКА сделал работу над ошибками по итогам того разгромного поражения от "Зенита", то может преуспеть в предстоящей игре. Армейцам надо более слаженно сыграть в обороне. На фоне "Химок" ЦСКА выглядел хорошо. Другое дело, что, когда команде не будут так свободно давать играть, неизвестно, как у нее пойдут дела. При этом если армейцы уберут шероховатости, особенно в игре в обороне, то смогут противостоять "Зениту". Если нет, то "Зенит" их просто накажет за ошибки", - передает слова Радимова "Известия".

После 3 туров РПЛ у обеих команд по 6 баллов.

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