Радимов порассуждал на тему выступлений ЦСКА в этом сезоне
Экс-игрок "Зенита", а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на телеканале "Матч ТВ" высказался о результатах ЦСКА в текущем сезоне.
"Футболисты ЦСКА взрослеют, с опытом они могут менять схему по ходу игры, становятся более умными на поле. ЦСКА нужна была стрессовая ситуация, которая произошла с командой летом. Она сделала перелом. ЦСКА до отъезда Гончаренко в Беларусь и после - две разные команды.
Перед штрафной ЦСКА ускоряет игру, появилась вариативность. У армейцев много футболистов, которые имеют играть с мячом и его контролировать. В ЦСКА стала более атакующая модель. Против красно-синих в чемпионате России почти все играют вторым номером. Армейцы этим успешно пользуются, у них есть несколько вариантов организации атаки. С новыми покупками схема с 4 защитниками больше подходит ЦСКА. У команды больше атакующих игроков в средней линии, поэтому ошибки в защите будут.
Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это взаимопонимание в ЦСКА пришло позже. Оно будет улучшаться? Это мы проверим в конце чемпионата", - сказал игрок.
После 14 туров РПЛ ЦСКА является лидером турнирной таблицы.
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