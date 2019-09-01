Радимов посоветовал Дзюбе быть готовым к агрессии фанатов "Спартака"

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Радимов посоветовал Дзюбе быть готовым к агрессии фанатов "Спартака"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов рассказал нападающему команды Артему Дзюбе, как вести себя с агрессивными болельщиками "Спартака". Об этом сообщает RT.

Сегодня, 1 сентября, состоится центральный матч 8-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит".

"То, как там встречают Дзюбу, способно зацепить любого человека, но в его возрасте нужно быть психологически устойчивым. Могу на своём примере сказать, что всегда слышал, что обо мне кричали трибуны соперника. Но он мужчина, так что должен быть готов ответить. Но как футболист - своими результативными действиями на поле", - сказал Радимов.

Дзюба - воспитанник "Спартака". В стане красно-белых он провел 9 лет (2006 - 2015), после чего перешел в "Зенит".

Матч пройдет на "Открытие Арене". Начало - в 19:00 мск.

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