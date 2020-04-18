Радимов потроллил "Спартак" из-за решения не выкупать Шюррле

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Радимов потроллил "Спартак" из-за решения не выкупать Шюррле

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высмеял "Спартак", который объявил о решении не выкупать у дортмундской "Боруссии" полузащитника Андре Шюррле.

"Не, ну как так-то?! Спартачи! Как же теперь без Шюррле? Эх, такую песню испортил... Так много кричали про Чемпиона мира. Но.... Есть же ещё Диего?! Может к нему присмотритесь? Тоже ведь чемпион мира-86!" - написал Радимов в твиттере.

Очевидно, что имеется в виду легендарный аргентинец, герой ЧМ-1986 Диего Армандо Марадона.

"Спартак" арендовал Шюррле прошлым летом. В активе немца в текущем сезоне 2 гола и 4 ассиста в 18 матчах.

Не пропустите: Рахимов прокомментировал решение "Спартака" не выкупать контракт Шюррле. | http://soccernews.ru
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