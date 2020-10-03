Радимов потроллил "Спартак" перед матчем с "Зенитом"
Бывший полузащитник "Зенита", а ныне тренер дубля "сине-бело-голубых" Владислав Радимов подколол "Спартак" в преддверии сегодняшнего очного матча между командами.
Экс-футболист опубликовал в своём твиттере видеонарезку моментов с падениями нападающего "красно-белых" Александра Соболева.
Явно намекая на симуляции игрока столичной команды, Радимов язвительно подписал ролик: "Знаменитые спартаковские стеночки".
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. По итогам 9 туров клубы делят лидерство в РПЛ, имея по 20 очков в активе.
Не пропустите: Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче между "Спартаком" и "Зенитом". | http://soccernews.ru
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