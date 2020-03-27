Радимов предложил сыграть следующий розыгрыш РПЛ в один круг

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Радимов предложил сыграть следующий розыгрыш РПЛ в один круг

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил о необходимости рассмотреть вариант с сокращением следующего розыгрыша чемпионата России, чтобы появилось дополнительное время завершить нынешний сезон.

"А что, если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон! Если удастся победить эту гадость, разумеется", - написал Радимов в твиттере.

Напомним, что РПЛ была приостановлена как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

УЕФА рекомендовала завершить национальные чемпионаты до 30 июня.

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