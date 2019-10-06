Радимов прокомментировал отставку Хохлова из "Динамо"

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Радимов прокомментировал отставку Хохлова из "Динамо"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, что думает о решении друга и коллеги Дмитрия Хохлова покинуть московский "Динамо". Об этом пишет "Р-Спорт".

Напомним, вчера, 5 октября, после матча 12-го тура РПЛ "Оренбург" - "Динамо" (2:0) наставник бело-голубых подал в отставку.

"Все видели, что он умеет работать. То, что не сложилось сейчас - это другая история. Надо было просто раньше начать заниматься селекцией, тогда, конечно, было бы по-другому.

В следующий раз придет работать и уже будет мудрее, вот и все. Сейчас он сможет отдохнуть", - сказал Радимов.

После 12 туров РПЛ "Динамо" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Хохлов возглавлял команду с октября 2017 года. Под его руководством москвичи финишировали на восьмом и 12-м месте в российском чемпионате.

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