Радимов прокомментировал свою эмоциональную реакцию на решение РФС возобновить сезон

Экс-хавбек ЦСКА, "Зенита" и сборной России, а ныне наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о своей эмоциональной реакции на решение РФС возобновить сезон в РПЛ.

Ранее специалист восхитился решением РФС возобновить сезон РПЛ.

"Конечно, я был за возобновление. Это, на мой взгляд, правильная история. Немцы играют уже, испанцы и итальянцы тоже начнут. Надо только правильно все организовать. Думаю, у нас хватит на это головы. Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя же, чтобы были постоянные уныние и нагнетание.

Если говорить о ситуации в стране, мне непонятно, почему на местах не могут выплатить врачам те деньги, о которых говорит президент. Мне понравилось, как он и премьер-министр стали гораздо строже об этом говорить. Врачи же своей жизнью реально рискуют, в красные зоны заходят, спасают других! А им какие-то часы считают, чтобы не выплатить то, что положено. Большего цинизма и представить себе невозможно.

Если же возвращаться к чемпионату, это отдушина для людей", - сказал Радимов.

Возобновление сезона намечено на 21 июня.

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