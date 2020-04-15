Радимов прокомментировал возможный переход в "Лацио" Дзюбы
Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что "Лацио" интересуется форвардом петербургского клуба Артема Дзюбу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Если "Сельта" пригласила Смолова, то почему бы "Лацио" не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте, лишь на очко отставая от "Ювентуса".
Думаю, "Лацио" он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее.
Да, сейчас или никогда. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и "Зениту" нужен, он лидер команды, такого игрока терять никто не хочет", - сказал Радимов.
Ранее президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не отпустит 31-летнего футболиста.
Не пропустите: Gazzetta dello Sport: "Лацио" проявляет интерес к Дзюбе| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
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|22
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|3
|Краснодар
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
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|Сочи
|22
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|13
|Оренбург
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|Ахмат
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