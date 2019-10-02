Радимов раскритиковал легендарного волейболиста за его слова об экс-тренере "Спартака"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подверг критике волейболиста "Урала" и болельщика "Спартака" Алексея Спиридонова, который язвительно прокомментировал отставку наставника "красно-белых" Олега Кононова.
По словам Спиридонова, Кононову должен был "уйти по-мужски, как Рахимову из "Ахмата".
Радимов припомнил Спиридонову, что он не смог завоевать титулы в прошлом сезоне, выступая за казанский "Зенит".
"Тебя забыли спросить! А что же ты не ушел по-мужски из Казани, когда всем помешал хоть один титул за сезон выиграть? Балабол", - написал Радимов в своем Twitter.
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