Радимов раскритиковал легендарного волейболиста за его слова об экс-тренере "Спартака"

Теги зенит санкт-петербургспартак москвавладислав радимоволег кононов

Радимов раскритиковал легендарного волейболиста за его слова об экс-тренере "Спартака"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов подверг критике волейболиста "Урала" и болельщика "Спартака" Алексея Спиридонова, который язвительно прокомментировал отставку наставника "красно-белых" Олега Кононова.

По словам Спиридонова, Кононову должен был "уйти по-мужски, как Рахимову из "Ахмата".

Радимов припомнил Спиридонову, что он не смог завоевать титулы в прошлом сезоне, выступая за казанский "Зенит".

"Тебя забыли спросить! А что же ты не ушел по-мужски из Казани, когда всем помешал хоть один титул за сезон выиграть? Балабол", - написал Радимов в своем Twitter.

Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"

"Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов