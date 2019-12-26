Радимов рассказал, что у него было предложение о переходе в "Спартак"
Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что в середине 1990-х годов у него было предложение от тогдашнего главного тренера "Спартака" Олега Романцева о переходе в стан "красно-белых".
"Предложение от "Спартака" было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: "Как ты смотришь на то, чтобы перейти в "Спартак"?" Я пошел за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Сереге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: "Тебе решать, но ты нам нужен". Какой после таких слов мог быть "Спартак"? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею", - приводит слова Радимова "Чемпионат".
За свою карьеру Радимов также выступал за "Смену-Сатурн", "Сарагосу", "Левски" и "Крылья Советов". За сборную России сыграл 33 матча и забил три гола. Чемпион Болгарии, чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА. В данный момент Радимов возглавляет "Зенит-2".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15