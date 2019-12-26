Радимов рассказал, что у него было предложение о переходе в "Спартак"

Теги зенит санкт-петербургспартак москвавладислав радимов

Радимов рассказал, что у него было предложение о переходе в "Спартак"
Бывший футболист ЦСКА и "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что в середине 1990-х годов у него было предложение от тогдашнего главного тренера "Спартака" Олега Романцева о переходе в стан "красно-белых".

"Предложение от "Спартака" было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: "Как ты смотришь на то, чтобы перейти в "Спартак"?" Я пошел за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Сереге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: "Тебе решать, но ты нам нужен". Какой после таких слов мог быть "Спартак"? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею", - приводит слова Радимова "Чемпионат".

За свою карьеру Радимов также выступал за "Смену-Сатурн", "Сарагосу", "Левски" и "Крылья Советов". За сборную России сыграл 33 матча и забил три гола. Чемпион Болгарии, чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА. В данный момент Радимов возглавляет "Зенит-2".

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