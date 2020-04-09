Радимов рассказал, как игроки "Зенита-2" тренируются в период пандемии коронавируса
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, как футболисты тренируются в условиях пандемии коронавируса.
Все игроки самоизолированы и занимаются по индивидуальным программам в домашних условиях.
"У нас есть группа в WhatsApp, где мы практически ежедневно выкладываем занятия для футболистов. Они, конечно, направлены только на поддержание физической формы, работы с мячом нет. А игрокам в этом возрасте очень нужна такая практика, но это на данный момент невозможно, к сожалению.
Организовывать связь в команде не считаю нужным, у нас все построено на доверии. Потом посмотрим, кто и как работал во время карантина. Все будет видно на поле. Есть ли предположения, кто как работает? Есть, но озвучивать не буду", - цитирует Радимова "Радио Зенит".
По последним данным, в мире более 1,5 миллионов заражены Covid-19. Скончалось почти 90 тысяч человек. В России коронавирусом заражены 10 тыс. 131 человек, умерло 76 инфецированных.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
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