Радимов рассказал, как игроки "Зенита-2" тренируются в период пандемии коронавируса

Теги зенит санкт-петербургвладислав радимов

Радимов рассказал, как игроки "Зенита-2" тренируются в период пандемии коронавируса

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, как футболисты тренируются в условиях пандемии коронавируса.

Все игроки самоизолированы и занимаются по индивидуальным программам в домашних условиях.

"У нас есть группа в WhatsApp, где мы практически ежедневно выкладываем занятия для футболистов. Они, конечно, направлены только на поддержание физической формы, работы с мячом нет. А игрокам в этом возрасте очень нужна такая практика, но это на данный момент невозможно, к сожалению.

Организовывать связь в команде не считаю нужным, у нас все построено на доверии. Потом посмотрим, кто и как работал во время карантина. Все будет видно на поле. Есть ли предположения, кто как работает? Есть, но озвучивать не буду", - цитирует Радимова "Радио Зенит".

По последним данным, в мире более 1,5 миллионов заражены Covid-19. Скончалось почти 90 тысяч человек. В России коронавирусом заражены 10 тыс. 131 человек, умерло 76 инфецированных.

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