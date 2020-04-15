Радимов рассказал, как проходит его жизнь в условиях самоизоляции

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, как проходит его самоизоляция.рассказал, как проходит его жизнь в условиях самоизоляции.

"17 марта "Зенит-2" вернулся со сбора в Турции, и нас посадили на двухнедельный карантин. Сделали за это время три теста на коронавирус - у всей команды результат отрицательный.

Дальше началась самоизоляция. Вот и сидим по домам. Правда, когда закончился карантин, какое-то время был персональным водителем мамы. Ей 68 лет, заведующая стоматологическим отделением в государственной клинике.

Если кому-то на самоизоляции становится скучно, пусть подумает, как "весело" тем, кто борется с коронавирусом. Разве может быть что-то важнее здоровья? Я охренел, когда услышал, что в Москве народ повалил в парки жарить шашлыки, до введения пропускного режима работали подпольные кальянные... Вот что у людей голове?!" - сказал Радимов.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Режим самоизоляции действует до 30 апреля. Гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости.

На данный момент в России коронавирусом больны более 3 тысяч человек.

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