Радимов рассказал о перспективах Соболева в "Спартаке"

Экс-игрок "Зенит" Владислав Радимов высказался по поводу нападающего "Спартака" Александра Соболева, права на которого принадлежат "Крыльям Советов".

Скорее всего, московский клуб этим летом выкупить контракт 23-летнего футболиста.

Ну че⚪️⚽️ Завидую,что у вас такой игроккак в басне про Слона и Моську-)Тихонов нахх у него не тот,сам он-первый после Дзюбы и КокоринаПрогноз:максимум,что ждёт Соболева после первого круга, если вернётся РПЛ-место на скамейке с ромбиком на груди!и он вроде не чемпион мира? — Владислав Радимов (@radimov02) May 7, 2020

"Ну че, красно-белые. Завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов *** (нафиг) у него не тот, сам он - первый после Дзюбы и Кокорина.

Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ - место на скамейке с ромбиком на груди! И он, вроде, не чемпион мира?" - написал Радимов в твиттере.

Отметим, что в этом сезоне футболист забил 10 голов в РПЛ.

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