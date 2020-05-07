Радимов рассказал о перспективах Соболева в "Спартаке"
Экс-игрок "Зенит" Владислав Радимов высказался по поводу нападающего "Спартака" Александра Соболева, права на которого принадлежат "Крыльям Советов".
Скорее всего, московский клуб этим летом выкупить контракт 23-летнего футболиста.
Ну че⚪️⚽️ Завидую,что у вас такой игроккак в басне про Слона и Моську-)Тихонов нахх у него не тот,сам он-первый после Дзюбы и КокоринаПрогноз:максимум,что ждёт Соболева после первого круга, если вернётся РПЛ-место на скамейке с ромбиком на груди!и он вроде не чемпион мира?— Владислав Радимов (@radimov02) May 7, 2020
"Ну че, красно-белые. Завидую, что у вас такой игрок. Как в басне про Слона и Моську. Тихонов *** (нафиг) у него не тот, сам он - первый после Дзюбы и Кокорина.
Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ - место на скамейке с ромбиком на груди! И он, вроде, не чемпион мира?" - написал Радимов в твиттере.
Отметим, что в этом сезоне футболист забил 10 голов в РПЛ.
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|2
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|22
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
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|Ахмат
|22
|20