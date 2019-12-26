Радимов рассказал о серьёзном прогрессе Кокорина после выхода из тюрьмы

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов заявил о положительных изменениях в игре форварда питерской команды Александра Кокорина.

"Скажу про Кокору. Тот Кокорин, которого я видел в спарринге с "Зенитом-2" - это совсем не тот Кокорин, что был раньше. Мне кажется, за эти полтора года Саша стал другим ментально, нереально крутым футболистом. Вовремя отдаёт, бежит, все действия - по делу", - сказал Радимов.

Напомним, что 28-летний нападающий сможет вернуться на поле после зимней паузы.

Кокорин практически не играл в футбол с весны 2018 года - сначала он шесть месяцев восстанавливался после травмы колена, а затем почти год провёл в СИЗО и тюрьме.

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